Комфортный для уфимцев уровень МРОТ в 2 раза превышает реальный

Было опрошено 27 500 экономически активных жителей страны, все они отвечали на вопрос: «Сколько рублей в месяц, по вашему мнению, должен составлять МРОТ в вашем регионе?»

Согласно данным опроса, в мае-июне 2025 года жители Уфы считают комфортной минимальную зарплату в 52 400 рублей.

При этом реальный МРОТ в регионе – 25 806 рублей.

В январе текущего года запросы у уфимцев были почти такими же – 52 200 рублей, в сентябре прошлого чуть скромнее – 49 600 рублей.

Среди крупных городов Уфа примерно посередине списка: больше всего требуется жителям Москвы (62 900 рублей), Санкт-Петербурга (59 000 рублей) Хабаровска (58 700 рублей), Казани (55 800 рублей) и Владивостока (55 700 рублей).

Самые скромные запросы у жителей Кирова (48 500 рублей), Рязани и Ижевска (49 300 рублей), Нижнего Новгорода (49 600 рублей), Ярославля (50 500 тыс. рублей) и Томска (50 700 рублей).