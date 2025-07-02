Комфортный для уфимцев уровень МРОТ в 2 раза превышает реальный

Сервис SuperJob провел опрос среди жителей городов с населением более 500 тыс. человек, чтобы узнать, какой нижний порог зарплаты они считают приемлемым для жизни.
Было опрошено 27 500 экономически активных жителей страны, все они отвечали на вопрос: «Сколько рублей в месяц, по вашему мнению, должен составлять МРОТ в вашем регионе?»
Согласно данным опроса, в мае-июне 2025 года жители Уфы считают комфортной минимальную зарплату в 52 400 рублей.
При этом реальный МРОТ в регионе – 25 806 рублей.
В январе текущего года запросы у уфимцев были почти такими же – 52 200 рублей, в сентябре прошлого чуть скромнее – 49 600 рублей.
Среди крупных городов Уфа примерно посередине списка: больше всего требуется жителям Москвы (62 900 рублей), Санкт-Петербурга (59 000 рублей) Хабаровска (58 700 рублей), Казани (55 800 рублей) и Владивостока (55 700 рублей).
Самые скромные запросы у жителей Кирова (48 500 рублей), Рязани и Ижевска (49 300 рублей), Нижнего Новгорода (49 600 рублей), Ярославля (50 500 тыс. рублей) и Томска (50 700 рублей).
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