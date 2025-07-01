Два подростка погибли в ДТП на трассе Уфа – Янаул

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.

По предварительным данным, 14-летний житель Янаула ехал на питбайке с пассажиром – своим ровесником из Нефтекамска.

На 179 км дороги Уфа – Янаул при обгоне несовершеннолетний столкнулся со встречной Lada Granta под управлением 19-летнего местного жителя.

От полученных травм водитель питбайка погиб до приезда скорой. Его пассажир скончался при транспортировке в больницу.