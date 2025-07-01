Два подростка погибли в ДТП на трассе Уфа – Янаул

Авария произошла вчера, 30 июня, вечером в Калтасинском районе республики.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.
По предварительным данным, 14-летний житель Янаула ехал на питбайке с пассажиром – своим ровесником из Нефтекамска.
На 179 км дороги Уфа – Янаул при обгоне несовершеннолетний столкнулся со встречной Lada Granta под управлением 19-летнего местного жителя.
От полученных травм водитель питбайка погиб до приезда скорой. Его пассажир скончался при транспортировке в больницу.
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