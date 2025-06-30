В Башкортостане расширили меру господдержки семей с детьми

С 2023 года в республике многодетным родителям компенсируют до 50% платы за очное обучение (но не более 30 тыс. рублей в год) в колледже каждого ребенка младше 23 лет.

Это демографическая мера, а не мера социальной поддержки, то есть доходы семьи не учитываются.

Однако практика, по словам спикера парламента Константина Толкачева, показала, что закон охватил не всех потенциальных получателей льготы: в действующей редакции «за бортом» оказались студенты, которые учатся на платной основе в колледжах при вузах.

«Мы устранили этот пробел – теперь данная категория обучающихся тоже может рассчитывать на компенсацию. Всего таких студентов в республике 620. Более того, они смогут получить компенсацию и за прошлый 2024/25 учебный год», – сообщил Толкачев.

Эта мера поддержки не распространяется на детей, уже состоящих в браке, а также находящихся на полном государственном обеспечении.