В Башкортостане более 8 тыс. человек обратились в больницы из-за укусов клещей

«Собираясь на природу предпочтения отдавайте одежде светлых тонов. Светлая одежда помогает лучше заметить клещей благодаря контрастному цвету.

Когда клещ попадает на светлые ткани, его сразу видно, особенно маленьких особей размером с булавочную головку. Это позволяет быстро обнаружить паразита и удалить его до укуса, предотвращая возможные заболевания.

Цвет одежды клещам не принципиален. Просто их видно на светлой одежде лучше, чем на темной», – говорится в сообщении.

Согласно отчету Роспотребнадзора, по состоянию на 26 июня в медицинские организации региона по поводу присасывания клещей обратились 8338 человека, из них 2914 ребенка.

Клещи обычно ассоциируются у жителей с опасным заболеванием энцефалитом, однако в прошлом году исследования показали, что инфицированность клещей вирусом энцефалита в Башкортостане составляет 1%, в то время как зараженность возбудителями инфекционного боррелиоза – 21,7%.

Боррелиоз, или болезнь Лайма – это наиболее распространенное заболевание, передаваемое клещами. В отличие от энцефалита, летальные случаи крайне редки, однако он может быть очень опасен, если не начать лечение вовремя. Первые симптомы могут проявиться через одну-две недели после укуса – на коже появляется специфическое покраснение (эритема), появляются жар, головные боли, усталость. Боррелиоз лечится антибиотиками, против него нет прививок.

Исследовать клеща можно в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии по адресу: ул. Шафиева, 7 в любой день с 9.00 до 16.00 (перерыв: 13.00 – 13.30).