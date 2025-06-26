Уфимец пойдет под суд за создание финансовой пирамиды

Следствие считает, что мужчина привлекал инвесторов в зарубежный инвестиционный проект, сайт которого по требованию Генеральной прокуратуры России в январе 2022 года внесен в список компаний с признаками финансовой пирамиды.

Уфимец создал в мессенджере группу для общения и чат-бот для обмена валюты. Взносы граждан варьировались от 200 тыс. рублей до 1 млн рублей. Выплата дохода лицам, чьи денежные средства привлекались ранее, осуществлялась за счет вновь прибывших клиентов. При этом какая-либо законная инвестиционная или предпринимательская деятельность не велась.

С августа 2020 года по ноябрь 2021 года в преступную схему был привлечен 31 человек, они инвестировали более 20 млн рублей.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления в полном объеме. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.