В Башкортостане расширен круг получателей выплаты в 2 млн рублей

Речь идет о семьях погибших военнослужащих и людей, проходивших службу в войсках национальной гвардии и имевших специальные звания полиции.

К членам семьи погибшего бойца теперь относятся и те, кто фактически воспитывал и содержал его в течение не менее пяти лет до достижения им совершеннолетия.

Иногда в жизни случается так, что опорой и защитой для ребенка является не биологический родитель, а другой человек, который волей обстоятельств становится для него настоящей семьей.

Внутрисемейные отношения не всегда закрепляются юридически, что влечет за собой определенные трудности. Сегодня мы сталкиваемся с подобными ситуациями при назначении выплат семьям погибших бойцов. Человек, который фактически вырастил и воспитал военнослужащего, но не имеет соответствующего правового статуса, не может рассчитывать на материальную помощь от государства.

А ведь это не просто деньги – это признание роли человека в жизни бойца, признание его потери. Теперь мы законодательно исправили эту ситуацию», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.