В Башкортостане появилась новая мера поддержки сирот

Поправки призваны материально поддержать молодежь, которая впервые устраивается на работу.

Сироты в возрасте до 23 лет, официально зарегистрированные в органах службы занятости, в течение полугода со дня постановки на учет в качестве безработного получают максимальное пособие по безработице – учетом районного коэффициента это 17 301 рубль.

«Однако мы заинтересованы в том, чтобы молодежь активнее включалась в общественную жизнь и приобщалась к труду, а не рассчитывала только на пособие. Для этого предусматривается стимулирующая мера: тем сиротам, которые устроятся на работу до истечения полугода, устанавливается доплата. За каждый полный отработанный месяц в пределах указанных шести месяцев они будут получать от государства разницу между среднемесячной начисленной заработной платой в Башкортостане и фактически полученной ими зарплатой. То есть на начальном этапе государство гарантирует им получение средней заработной платы», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев.

Для получения доплаты работник должен представить в службу занятости справку от работодателя.