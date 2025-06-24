Уфимская ОПГ вымогала у бизнесменов почти 9 млн рублей

В суде установлено, что трое мужчин, в период с мая 2017 года по июль 2020 года под предлогом задолженности, применяя насилие и угрозы, потребовали с предпринимателя 5,3 млн рублей.

Тот, опасаясь за свою жизнь, передал им почти 4,5 млн рублей.

Таким же образом у другого предпринимателя они вымогали 3,3 млн рублей. Потерпевшие обратились в правоохранительные органы.

Подсудимые признали вину не признают. Суд счел их виновными в вымогательстве и назначил наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафами от 150 до 500 тыс. рублей.