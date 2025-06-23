Уфимец лишился Mazda 6, сев за руль пьяным

Ленинский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя.
Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Mazda 6, водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.
Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).
Суд назначил ему наказание в виде 280 часов обязательных работ с лишением прав два года восемь месяцев, а также конфисковал автомобиль в доход государства.
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