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Скончался актер Габриэль Адесокан, сыгравший в фильме Айнура Аскарова «Семья года»

Печальную новость сообщил в соцсетях сам Айнур Аскаров, не уточнив причин гибели начинающего актера.

Фото опубликовал Айнур Аскаров

Габриэль Адесокан сыграл мальчика по имени Булат в комедии Аскарова «Семья года». Это была его первая роль в кино, всего через месяц Адесокану должно было исполниться 15 лет.

«Съемочная группа и вся команда проекта выражают искренние соболезнования семье, близким и всем, кто знал и любил Габриэля», – написал Аскаров.

Сегодня, 19 июня, в 17:15 в Красном зале кинотеатра «Родина» пройдет благотворительный показ фильма «Семья года», на котором можно будет сделать пожертвование семье Габриэля.

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