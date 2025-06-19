Скончался актер Габриэль Адесокан, сыгравший в фильме Айнура Аскарова «Семья года»

Габриэль Адесокан сыграл мальчика по имени Булат в комедии Аскарова «Семья года». Это была его первая роль в кино, всего через месяц Адесокану должно было исполниться 15 лет.

«Съемочная группа и вся команда проекта выражают искренние соболезнования семье, близким и всем, кто знал и любил Габриэля», – написал Аскаров.

Сегодня, 19 июня, в 17:15 в Красном зале кинотеатра «Родина» пройдет благотворительный показ фильма «Семья года», на котором можно будет сделать пожертвование семье Габриэля.