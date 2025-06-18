Суд в Уфе арестовал экс-замначальника МТУ Ространснадзора по ПФО

Следствие считает, что в апреле-мае 2025 года обвиняемый через посредников, получил от представителей коммерческой организации ООО «Техстрой» взятку в 450 тыс. рублей. За это он пообещал освободить организацию от установленной законом административной ответственности за нарушение правил движения крупногабаритного транспорта, а также общее покровительство в дальнейшем.

Преступления были выявлены оперативниками Управления ФСБ России по РБ. Теперь он обвиняется в получении взятки в крупном размере. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент уже проведены первоначальные следственные действия, продолжается сбор доказательств.