Уфимец получил условный срок за мошенничество на 5,5 млн рублей

Мужчина, являясь индивидуальным предпринимателем, в период с октября 2020 года по апрель 2023 года оказывал услуги по отбору проб горячего водоснабжения на объектах теплоснабжающей организации, доставлению их на анализ в аккредитованную лабораторию и предоставлению протоколов лабораторных испытаний заказчику.

Так как выполнять работу добросовестно ему не хотелось, он приобрел более двух тыс. фальсифицированных протоколов лабораторных испытаний проб ГВС, на основании которых получил более 5,5 млн рублей.

Подсудимый вину признал. Суд счел его виновным по частям первой и шестой статьи 159 УК РФ (мошенничество) и назначил четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период, а также взыскал с него причиненный ущерб.