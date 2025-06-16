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В Башкортостане за неделю утонули 14 человек

Главное управление МЧС России по республике Башкортостан приводит печальную статистику по несчастным случаям на воде.

Фото: МЧС России

Как сообщили в МЧС, только за прошедшую неделю на воде погибли 14 человек, из них трое детей. Еще троих удалось спасти, в том числе двух детей.

Сейчас водолазы ведут поиски трех человек, включая 10-летнего ребенка, пока их найти не удалось.

«Избежать несчастных случав на воде можно, соблюдая правила безопасности: не заходите в воду вне оборудованных пляжей; не оставляйте в воде ребенка одного; выпили алкоголь – не лезьте в воду», – говорится в сообщении МЧС.

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