В ДТП под Уфой погиб 20-кратный чемпион мира по мотогонкам на льду

Как сообщают СМИ, сегодня, 16 июня, около трех часов утра Красников на трассе Р-240 выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью» и фурой Sitrak.

По информации Госавтоинспекции Башкортостана, Красников ехал на автомобиле «Лада Гранта» и скончался от травм до приезда скорой.

Николаю Красникову в феврале исполнилось 40 лет. В 2000-х в составе команды «Башкортостан» он девять раз становился чемпионом России по спидвею на льду.

Выступая с конца 90-х, он восемь раз становился чемпионом мира в личном зачете и 12 раз в командном.