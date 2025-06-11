Житель Башкортостана лишился Kia Sportage и отправится в тюрьму за пьяную езду

Октябрьский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя.
В апреле 2024 года и январе текущего года сотрудники Госавтоинспекции дважды останавливали автомобиль марки Kia Sportage, при проверке документов у водителя обнаруживались признаки опьянения. Ранее мужчина уже был судим за вождение в нетрезвом виде.
Он признан виновным в совершении двух преступлений по части второй статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное деяние).
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением прав на 3,5 года. Автомобиль конфискован в доход государства.
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