Житель Башкортостана лишился Kia Sportage и отправится в тюрьму за пьяную езду

В апреле 2024 года и январе текущего года сотрудники Госавтоинспекции дважды останавливали автомобиль марки Kia Sportage, при проверке документов у водителя обнаруживались признаки опьянения. Ранее мужчина уже был судим за вождение в нетрезвом виде.

Он признан виновным в совершении двух преступлений по части второй статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное деяние).

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением прав на 3,5 года. Автомобиль конфискован в доход государства.