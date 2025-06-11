Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Житель Башкортостана лишился Kia Sportage и отправится в тюрьму за пьяную езду

Октябрьский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего местного жителя.

Рендер: kia.com

В апреле 2024 года и январе текущего года сотрудники Госавтоинспекции дважды останавливали автомобиль марки Kia Sportage, при проверке документов у водителя обнаруживались признаки опьянения. Ранее мужчина уже был судим за вождение в нетрезвом виде.

Он признан виновным в совершении двух преступлений по части второй статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за аналогичное деяние).

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением прав на 3,5 года. Автомобиль конфискован в доход государства.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: