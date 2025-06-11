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В семье Рустама Набиева родился третий ребенок

Уфимский блогер, альпинист и общественный деятель Рустам Набиев сообщил о том, что его семья официально стала многодетной.

Телеграм-канал Рустама Набиева

Сегодня, 11 июня, Набиев написал, что у него родился третий ребенок. Глава Минтруда Ленара Иванова сообщает, что это сын – назвали Таиром. До этого в семье Набиевых были две девочки – София и Амина.

Рустам Набиев остался без обеих ног после катастрофы в Омске, где в 2015 году обрушилась казарма учебного центра ВДВ.

После этого он установил несколько рекордов и стал первым в истории человеком, покорившим Эльбрус, Казбек, Манаслу, Килиманджаро, Аконкагуа и другие горы при помощи одних только рук.

Фото на обложке: соцсети Рустама Набиева

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