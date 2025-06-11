В семье Рустама Набиева родился третий ребенок

Сегодня, 11 июня, Набиев написал, что у него родился третий ребенок. Глава Минтруда Ленара Иванова сообщает, что это сын – назвали Таиром. До этого в семье Набиевых были две девочки – София и Амина.

Рустам Набиев остался без обеих ног после катастрофы в Омске, где в 2015 году обрушилась казарма учебного центра ВДВ.

После этого он установил несколько рекордов и стал первым в истории человеком, покорившим Эльбрус, Казбек, Манаслу, Килиманджаро, Аконкагуа и другие горы при помощи одних только рук.

Фото на обложке: соцсети Рустама Набиева