В Уфе за 2 дня задержали 25 нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах седьмого и восьмого июня.
Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 38 ДТП, в них пострадали три человека.
Пресечено 623 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (102), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (38) и не уступавшие дорогу пешеходам (34).
Кроме того, оштрафовали 38 пешеходов-нарушителей.
Задержали 25 водителей в состоянии опьянения, еще 10 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
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