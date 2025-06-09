В Уфе за 2 дня задержали 25 нетрезвых водителей

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 38 ДТП, в них пострадали три человека.

Пресечено 623 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (102), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (38) и не уступавшие дорогу пешеходам (34).

Кроме того, оштрафовали 38 пешеходов-нарушителей.

Задержали 25 водителей в состоянии опьянения, еще 10 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.