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В Уфе за 2 дня задержали 25 нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах седьмого и восьмого июня.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 38 ДТП, в них пострадали три человека.

Пресечено 623 нарушения ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (102), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (38) и не уступавшие дорогу пешеходам (34).

Кроме того, оштрафовали 38 пешеходов-нарушителей.

Задержали 25 водителей в состоянии опьянения, еще 10 отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

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