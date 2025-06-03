В Башкортостане снизят выплаты участникам СВО

С начала 2025 года контрактникам, направляющимся в зону СВО, выплачивали по 1,6 млн рублей.

Поправками меняется абзац первого пункта указа: с пятого июня 2025 года единовременные выплаты заключившим контракт на прохождение службы в зоне специальной военной операции снизятся до одного млн рублей.

При этом срок действия меры поддержки продлевается до 30 июня 2025 года.

Уменьшается именно региональная часть выплаты – с 1,2 млн рублей до 600 тыс. рублей. Муниципальная выплата в 700 тыс. рублей сохраняется.