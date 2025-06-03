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В Башкортостане снизят выплаты участникам СВО

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал поправки в указ о дополнительных мерах поддержки военнослужащих.

С начала 2025 года контрактникам, направляющимся в зону СВО, выплачивали по 1,6 млн рублей.

Поправками меняется абзац первого пункта указа: с пятого июня 2025 года единовременные выплаты заключившим контракт на прохождение службы в зоне специальной военной операции снизятся до одного млн рублей.

При этом срок действия меры поддержки продлевается до 30 июня 2025 года.

Уменьшается именно региональная часть выплаты – с 1,2 млн рублей до 600 тыс. рублей. Муниципальная выплата в 700 тыс. рублей сохраняется.

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