Более 34 тыс. человек приняли участие в фестивале «День 1000 велосипедистов» в Уфе

На один день Уфа превратилась в главный велогород страны: как сообщает мэрия, только по официальным данным в этом году участниками фестиваля стали 34 729 любителей велотранспорта. Маршрут был проложен по центральным улицам Уфы – от остановки «Горсовет» до «Уфимского амфитеатра».

Ради фестиваля перекрывали улицы, так что колонна велосипедистов, растянувшаяся на пару километров, двигалась прямо по проезжей части проспекта Октября.

На одной из точек маршрута организаторы разместили поливальные машины, чтобы все желающие могли освежиться, а на одной из точек маршрута играл симфонический оркестр.

«Одна из главных визитных карточек Москвы – это МКАД, а у нас – "Уфимское ожерелье". Мы планомерно развиваем комфортную и доступную для пешеходов и велосипедистов инфраструктуру, чтобы уфимцам было удобно и безопасно передвигаться по городу.

Желаю всем прекрасного настроения. Давайте вместе преодолеем эту дистанцию, посмотрим на наш город с другого ракурса и будем развивать велодвижение в Уфе», – обратился к участникам велопарада мэр Ратмир Мавлиев.