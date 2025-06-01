21,8% населения Башкортостана – дети и подростки

Согласно отчету Башстата, в Башкортостане на первое января 2025 года численность детей и подростков от 0 до 17 лет включительно составила 879,4 тыс. человек, или 21,8% населения республики

В городской местности проживает 63,8% несовершеннолетних жителей, в сельской – 36,2%. Дети дошкольного возраста (0-6 лет) составляют 31,0% несовершеннолетних жителей республики, в возрасте 7-9 лет – 18,7%, 10-14 лет – 32,7%, 15-17 лет – 17,6%.

За прошлый год в регионе родилось 32 968 младенцев. Ежегодно мальчиков рождается больше, чем девочек (в 2024 году – 16 909 мальчиков против 16 059 девочек, на 100 родившихся девочек приходилось 105 мальчиков).

Из общего числа родившихся в 2024 году 36,3% – первенцы, доля вторых рождений составила 31,6%, третьих и последующих рождений – 32,0%.