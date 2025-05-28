В Башкортостане трехмесячному малышу проведут пересадку костного мозга

Трехмесячный ребенок с экстракраниальной рабдоидной опухолью мягких тканей шеи нуждается в пересадке костного мозга.

В центре детской онкологии и гематологии проведен первый этап – аферез гемопоэтических стволовых клеток, в ходе которого из крови самого пациента взяты клетки для последующей трансплантации.

Уже провели два блока химиотерапии, а стволовые клетки, заготовленные в ходе процедуры, будут использованы на следующем этапе – трансплантации костного мозга.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к продолжению лечения.

Это особенный случай, так как это самый маленький ребенок, которому была выполнена такая медицинская манипуляция.

«Успешно проведенный аферез имеет критическое значение для дальнейшего выздоровления пациента и подтверждает высокий уровень предоставляемой в Центре медицинской помощи. В дальнейшем специалисты планируют продолжать внедрять и использовать передовые методы лечения, чтобы обеспечить максимально эффективное лечение и восстановление для каждого ребенка», – говорится в сообщении Минздрава.