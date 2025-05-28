В Уфе задержаны мошенники, обманувшие пенсионеров на 500 тыс. рублей

Мошенники действовали по стандартной схеме: искали пенсионеров и предлагали им услуги по чистке вентиляции.

Вместо приборов по определению уровня загрязненности оборудования псевдоспециалисты использовали лист бумаги либо зажженную спичку.

Запугав тяжелыми последствиями, «проверяющие» уговаривали пожилых людей заключать с ними договоры на оказание услуг по чистке вентиляционных каналов. После чего создавали видимость чистки вентиляции, за которую выставляли потерпевшим счет от трех тыс. рублей. В некоторых случаях, когда один из мошенников отвлекал хозяина квартиры, другой воровал у него деньги.

Общий ущерб от действий преступников уже составил около 500 тыс. рублей, сейчас проверяется их причастность к другим преступлениям. Возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Мошенничество».