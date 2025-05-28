Уфимка получила 6 лет тюрьмы за мошенничество на 13 млн рублей

С 2020 года женщина, представляясь стажером одного из отделов полиции Уфы, предлагала гражданам юридические услуги, содействие в решении правовых вопросов, подборе и приобретении автомобилей.

Таким образом она получила от 12 потерпевших, в том числе сотрудников правоохранительных органов, более 12 млн рублей, которые потратила по своему усмотрению.

Кроме того, будучи ранее судимой за аналогичные преступления, в мае-июне 2023 года она представила в ФСИН подложные выписки и платежные поручения о переводе более миллиона рублей в счет погашения причиненного ущерба.

Изначально обвиняемая вины не признавала, на суде признала частично. Суд счел ее виновной по частям со второй по четвертую статьи по 159 УК РФ (мошенничество), части пятой статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) и назначил наказание в виде шесть лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также взыскал сумму вреда.