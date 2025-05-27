Башкортостан вошел в топ-30 регионов по уровню благосостояния семей

В рейтинге учитывались потенциально возможные остатки денег в среднестатистической семье с одним ребенком и двумя детьми после всех минимальных расходов. Все данные брались из официальной статистики.

Самые состоятельные семьи живут в северных регионах, где, несмотря на высокие цены, уровень зарплат позволяет откладывать значительные суммы.

Первые строчки рейтинга заняли:

ЯНАО – остаток – 145 239 рублей в семье с одним ребенком и 125 162 рубля с двумя детьми;

ХМАО – 106 062 рубля и 86 916 рублей соответственно;

Магаданская область – 97 668 рублей и 75 029 рублей соответственно.

Башкортостан в рейтинге занял 27 строчку: в среднестатистической семье с одним ребенком после всех минимальных затрат остается порядка 48 598 рублей, с двумя детьми – 31 735 рублей.

Для сравнения, Челябинская область заняла 22 строчку, Татарстан – 11, Санкт-Петербург – седьмую, а Москва – четвертую.

Центр отмечает, что различия между материальным положением семей в регионах РФ весьма существенны, и значимых тенденций в сторону сглаживания этих диспропорций пока не наблюдается.