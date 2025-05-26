В Башкортостане врачи борются за жизнь младенца, поступившего с ожогами

Как сообщает министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин, инцидент произошел сегодня, 26 мая, утром.

«Со слов родителей, папа ребенка положил в кроватку включенный фен, произошло возгорание. Сейчас состояние малыша специалисты оценивают как тяжелое.

Реаниматологи уже провели ТМК с комбустиологами. По линии санитарной авиации к маленькому пациенту выезжают реаниматолог и эндоскопист Республиканской детской клинической больницы», – написал Рахматуллин в соцсетях.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.