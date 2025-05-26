В Башкортостане врачи борются за жизнь младенца, поступившего с ожогами

В городскую больницу Октябрьского поступил трехнедельный младенец с ожогами третьей-четвертой степени.
Как сообщает министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин, инцидент произошел сегодня, 26 мая, утром.
«Со слов родителей, папа ребенка положил в кроватку включенный фен, произошло возгорание. Сейчас состояние малыша специалисты оценивают как тяжелое.
Реаниматологи уже провели ТМК с комбустиологами. По линии санитарной авиации к маленькому пациенту выезжают реаниматолог и эндоскопист Республиканской детской клинической больницы», – написал Рахматуллин в соцсетях.
Следственным отделом возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Комментарии (0)