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Общество

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В Башкортостане врачи борются за жизнь младенца, поступившего с ожогами

В городскую больницу Октябрьского поступил трехнедельный младенец с ожогами третьей-четвертой степени.

Как сообщает министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин, инцидент произошел сегодня, 26 мая, утром.

«Со слов родителей, папа ребенка положил в кроватку включенный фен, произошло возгорание. Сейчас состояние малыша специалисты оценивают как тяжелое.

Реаниматологи уже провели ТМК с комбустиологами. По линии санитарной авиации к маленькому пациенту выезжают реаниматолог и эндоскопист Республиканской детской клинической больницы», – написал Рахматуллин в соцсетях.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

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