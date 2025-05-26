Жительница Башкортостана получила условный срок за кражу товаров на 450 тыс. рублей у маркетплейса

В августе 2023 года женщина оформила на маркетплейсе, заказ который из-за сбоя в приложении помечался как оплаченный, хотя по факту деньги не списывались.

Поняв, что приложение работает некорректно, женщина заказала еще более 140 позиций, в том числе ювелирные изделия. Таким образом она похитила товаров на сумму более 450 тыс. рублей.

Женщина признала вину в совершении преступления, возместила причиненный ущерб в полном объеме. Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.