18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

В Башкортостане запустили новый сервис для охотников

На региональном портале госуслуг начал работу новый сервис, с помощью которого можно удаленно подать заявку на допуск к участию в жеребьевке для получения разрешения на охоту.

Сервис доступен по этой ссылке.

Сейчас он позволяет направить заявление на участие в жеребьевке для получения разрешения на добычу барсука и сурка степного (байбака) в общедоступных охотничьих угодьях Башкортостана – по ним заявления принимают до 31 мая 2025 года.

С первого по 10 августа будут принимать по остальным видам охотничьих ресурсов (лось, косуля, медведь, рысь, куница).

Охотник может подать одно заявление на добычу каждого вида охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: