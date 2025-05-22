В Башкортостане запустили новый сервис для охотников

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Сейчас он позволяет направить заявление на участие в жеребьевке для получения разрешения на добычу барсука и сурка степного (байбака) в общедоступных охотничьих угодьях Башкортостана – по ним заявления принимают до 31 мая 2025 года.

С первого по 10 августа будут принимать по остальным видам охотничьих ресурсов (лось, косуля, медведь, рысь, куница).

Охотник может подать одно заявление на добычу каждого вида охотничьих ресурсов на территории общедоступных охотничьих угодий.