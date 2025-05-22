Житель Башкортостана передал мошенникам 10 млн рублей

Схема такая: в популярном мессенджере потерпевшему поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший сообщил, что на имя потерпевшего поступило письмо курьером, и чтобы его получить, нужно сообщить код из СМС-сообщения. Мужчина, не подумав, назвал ему код.

Следом поступил звонок от другого неизвестного, который представился «сотрудником службы банковского надзора». Псевдоспециалист сообщил, что ранее заявитель назвал код мошенникам и теперь они пытаются оформить на него различные доверенности и кредиты. Аферист убедил мужчину, что нужно обезопасить имеющиеся у него деньги.

Поддавшись уловкам мошенников, мужчина обналичил свои сбережения в сумме восьми млн рублей и передал их курьеру в назначенном месте. Через некоторое время мошенник позвонил потерпевшему и сообщил, что курьер благополучно добрался и его деньги в безопасности.

При этом он уговорил заявителя обналичить и перевести на счета мошенников еще почти 2,5 млн рублей. Только после этого до потерпевшего дошло, что он стал жертвой мошенничества.