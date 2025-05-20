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В Башкортостане творческие люди могут досрочно выйти на пенсию

В Соцфонде Башкортостана напомнили о том, что жители республики, осуществляющие творческую деятельность, имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

Минимальный стаж, дающий право на досрочную пенсию артистам, – от 15 до 30 лет в зависимости от характера творческой деятельности.

15 лет – артисты оперы и балета, исполняющие сольные партии, а также некоторые артисты цирков и концертных организаций;

20 лет – остальные артисты балета, танцоры, травести, артисты театров мимики и жеста, многие артисты цирков и концертных организаций, вокалисты оперы и радио;

25 лет – поющие сольные партии в хорах, играющие на духовых инструментах в профессиональных коллективах, кукловоды, артисты детских и драматических театров (старше 50 лет), каскадеры;

30 лет – артисты хора или драмтеатра, достигшие 55-летия.

Если указанные категории артистов получают право страховую пенсию по старости в 2025 году или последующих годах, то пенсия им будет назначена не ранее чем через 60 месяцев со дня возникновения права.

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