Один из пострадавших при взрыве на предприятии «Свеча» доставлен в Уфу

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил о том, что санитарная авиация доставила в Уфу пациента, пострадавшего при инциденте.

«После стабилизации состояния врачи приняли решение о переводе 43-летнего пациента из городской больницы Салавата в Республиканский ожоговый центр. Его состояние остается крайне тяжелым», – написал Рахматуллин в соцсетях.

Предприятие занималось утилизацией пластмассовых изделий во вторичное сырье и переработкой парафина

Произошедшим заинтересовались СК и прокуратура, возбуждено уголовное дело.