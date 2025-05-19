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Один из пострадавших при взрыве на предприятии «Свеча» доставлен в Уфу

16 мая в Салавате произошли крупный пожар и взрыв на производстве парафина «Свеча», в результате чего здание частично обрушилось.

Фото: СУ СК РФ по РБ

Фото: СУ СК РФ по РБ

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил о том, что санитарная авиация доставила в Уфу пациента, пострадавшего при инциденте.

«После стабилизации состояния врачи приняли решение о переводе 43-летнего пациента из городской больницы Салавата в Республиканский ожоговый центр. Его состояние остается крайне тяжелым», – написал Рахматуллин в соцсетях.

Предприятие занималось утилизацией пластмассовых изделий во вторичное сырье и переработкой парафина

Произошедшим заинтересовались СК и прокуратура, возбуждено уголовное дело.

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