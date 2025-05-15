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В Уфе директор компании пойдет под суд за мошенничество на 5,2 млн рублей

Прокуратура Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Следствие считает, что мужчина, являясь директором ООО «Каменная база», а также индивидуальным предпринимателем, размещал на сайте объявлений информацию об оказании услуг по строительству жилых каркасных домов и беседок с приложением фотографий якобы реализованных им проектов.

При этом, по мнению прокуратуры, строить он ничего не собирался, но собрал с 33 жителей заказы на сумму более 5,2 млн рублей, которую потратил по своему усмотрению.

Обвиняемый вину не признает. Ему грозит наказание по частям второй, третьей и четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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