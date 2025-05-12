В Уфе мошенники присвоили более 53 млн рублей бюджетных денег

Следствие считает, что мужчина со своими знакомыми в 2019-2022 годах реализовывал преступную схему по незаконному получению денег из бюджета.

Коммерческие организации заключали фиктивные договоры лизинга оборудования, после чего предоставляли их в АНО «Агентство Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства» для получения субсидий.

Фактически якобы приобретаемое оборудование отсутствовало – таким образом соучастники получили более 53 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.

Теперь ему грозит ответственность по части четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.