В Башкортостане возобновится прием заявлений на получение сертификатов на реабилитацию

Как сообщает пресс-служба правительства региона, прием заявлений на получение сертификатов возобновится в понедельник, 12 мая.

Сертификаты выдают детям-инвалидам и инвалидам старше 18 лет, имеющим высокий или удовлетворительный реабилитационный потенциал.

Также получить сертификат могут участники СВО – в этом случае реабилитационный потенциал не учитывается.

Детям-инвалидам такие сертификаты выделяются с 2019 года. В отношении инвалидов старше 18 лет механизм внедрен в прошлом году.

Номинал сертификата для детей составляет 48 тыс. рублей, для взрослых – 52,5 тыс. рублей. С этого года расширили категории инвалидов, которые смогут воспользоваться такой поддержкой: теперь сертификаты доступны и проживающим в республике инвалидам первой группы.

Заявление можно подать как лично в любом офисе МФЦ или филиале Республиканского центра социальной поддержки населения, так и онлайн на портале Госуслуг.