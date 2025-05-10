18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Более 180 тыс. человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Уфе

Девятого мая, в день 80-летия Великой Победы, в Уфе вновь, в двенадцатый раз состоялось шествие «Бессмертного полка».

Фото: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы

Акция состоялась в офлайн-формате впервые с 2022 года. Присоединиться мог каждый, кто хотел почтить память родственников-участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников или военных, погибших при исполнении долга.

Колонна прошла по проспекту Октября, от улицы имени города Галле до Кольской. Общая протяженность маршрута составила около шести км, перед началом участники исполнили песню «Катюша» на русском и башкирском языках, после чего прошла общереспубликанская «Минута молчания».

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что предварительно в составе «Бессмертного полка» сегодня прошли более 180 тысяч человек, что стало для Уфы новым рекордом.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: