Более 180 тыс. человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Уфе

Акция состоялась в офлайн-формате впервые с 2022 года. Присоединиться мог каждый, кто хотел почтить память родственников-участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников или военных, погибших при исполнении долга.

Колонна прошла по проспекту Октября, от улицы имени города Галле до Кольской. Общая протяженность маршрута составила около шести км, перед началом участники исполнили песню «Катюша» на русском и башкирском языках, после чего прошла общереспубликанская «Минута молчания».

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о том, что предварительно в составе «Бессмертного полка» сегодня прошли более 180 тысяч человек, что стало для Уфы новым рекордом.