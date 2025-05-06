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Более 700 тыс. жителей Башкортостана в годы Великой Отечественной войны ушли на фронт

Республиканское отделение Федеральной службы государственной статистики опубликовало статистику ко Дню Победы.

Фото опубликовал Радий Хабиров

Фото опубликовал Радий Хабиров

В отчете говорится, что, по данным Республиканского музея Боевой Славы, в годы Великой Отечественной войны более 700 тыс. жителей Башкортостана ушли на фронт.

165,7 тыс. жителей региона в 1944 году работали в промышленности. Аграрии в военные годы засеивали 3,5 млн га в 1941 году и 2,4 млн га в 1945 году.

За пять лет с 1940 по 1945 годы в Башкортостане удвоили выработку электроэнергии, в 4,5 раза нарастили добычу природного газа, значительно увеличились производство чугуна и стали, прокат черных металлов.

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