Уфимцы готовы потратить на неделю отпуска до 57 тыс. рублей на человека

Сервис Superjob провел опрос среди представителей экономически активного населения из всех округов страны, чтобы выяснить, каков отпускной бюджет россиян по состоянию на май 2025 года.
Все респонденты отвечали на вопросы:
– «Какую максимальную сумму вы можете себе позволить потратить на недельный отпуск на одного человека?»
– «Как вы считаете, сколько денег вам потребуется на неделю идеального отпуска (на одного человека)?»
Выяснилось, что уфимцы в среднем могут позволить себе потратить на неделю отпуска до 57 тыс. рублей на человека.
Идеальный же отпуск жители города оценили в 185 тыс. рублей на человека. 19% ответили, что не могут потратить нисколько, так как свободных денег нет.
В прошлом году жители Уфы могли потратить до 55 тыс. рублей, идеальный отдых оценивали в 180 тыс. рублей на человека, у 15% денег на отпуск не хватало.
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