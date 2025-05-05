Скончался бывший мэр Уфы Павел Качкаев

Первоначально об этом сообщили локальные СМИ, только что информацию подтвердил глава региона Радий Хабиров.

«Неожиданное и очень печальное известие для всех, кто знал Павла Рюриковича Качкаева. Депутата Госдумы, нашего яркого, всегда жизнерадостного товарища, бывшего мэра Уфы, любимого всеми горожанами. К сожалению, произошло непоправимое. У Павла Рюриковича остановилось сердце. Соболезнования родным и близким», – написал Радий Хабиров в соцсетях.

Павел Качкаев был назначен главой администрации Ленинского района Уфы в 1994 году. В июне 1995 года стал первым заместителем главы администрации Уфы. С февраля 2001 года по май 2003 года руководил Министерством жилищного хозяйства, с мая 2003 года по декабрь 2011 года возглавлял мэрию Уфы.

С 2016 года – депутат Госдумы РФ, переизбирался в 2016 и 2021 годах. В последнее время являлся первым заместителем председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ.