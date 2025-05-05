В Башкортостане медведь напал на пенсионера

От нападения медведя пострадал 70-летний мужчина в деревне Шарипово Абзелиловского района.

Пациента доставили в Белорецкую ЦРКБ в крайне тяжелом состоянии со множественными переломами и рваными ранами, хирурги оперировали более шести часов.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил о том, что сейчас пенсионер находится в крайне тяжелом состоянии, на ИВЛ. Врачи продолжают борьбу за его жизнь.