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В Башкортостане медведь напал на пенсионера

В этом году из-за погоды в республике медведи проснулись раньше, чем обычно. Нередко они выходят к людям в поисках еды и бывают агрессивны.

От нападения медведя пострадал 70-летний мужчина в деревне Шарипово Абзелиловского района.

Пациента доставили в Белорецкую ЦРКБ в крайне тяжелом состоянии со множественными переломами и рваными ранами, хирурги оперировали более шести часов.

Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин сообщил о том, что сейчас пенсионер находится в крайне тяжелом состоянии, на ИВЛ. Врачи продолжают борьбу за его жизнь.

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