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Общество

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В Башкортостане учредили новый праздник

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал закон об установлении нового профессионального праздника.

Законом учрежден День работника сферы молодежной политики Республики Башкортостан.

Отмечать его будут в День молодежи – последнюю субботу июня.

«Специалисты в этой области, без преувеличения, участвуют в формировании будущего общества через реализацию государственных программ и создание условий для самореализации молодежи.

Учреждение профессионального праздника – это знак признания особой значимости профессии и роли молодежной политики в стране», – прокомментировал спикер регионального парламента Константин Толкачев.

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