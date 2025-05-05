В Башкортостане учредили новый праздник

Законом учрежден День работника сферы молодежной политики Республики Башкортостан.

Отмечать его будут в День молодежи – последнюю субботу июня.

«Специалисты в этой области, без преувеличения, участвуют в формировании будущего общества через реализацию государственных программ и создание условий для самореализации молодежи.

Учреждение профессионального праздника – это знак признания особой значимости профессии и роли молодежной политики в стране», – прокомментировал спикер регионального парламента Константин Толкачев.