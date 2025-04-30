В Уфе сотрудница банка незаконно оформила на клиента кредит

Следствие считает, что в марте 2023 года женщина, имея доступ к программе с данными клиентов кредитной организации, изменила номер телефона одного из них на свой для получения информации от банка.

Используя мобильное приложение, она оформила кредит на сумму более 300 тыс. рублей и дебетовую карту на имя мужчины, которую использовала сама, а полученными деньгами распорядилась по своему усмотрению.

Теперь ей грозит наказание по части третьей статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности, лицом с использованием своего служебного положения) и двум пунктам части третьей статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, с банковского счета).

Обвиняемая признала вину, возместила более 290 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.