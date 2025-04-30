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Иноагента из Башкортостана будут судить за фейки о ВС РФ

Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Башкортостана.

Следствие считает, что в марте 2024 года мужчина, находясь за пределами страны, опубликовал в открытом доступе в соцсети и на видеохостинге материалы, содержащие ложную информацию о якобы противоправных действиях ВС РФ при проведении СВО.

Кроме того, будучи признанным иностранным агентом, на протяжении 2024 года он размещал в своих соцсетях и на канале публикации без указания, что материалы произведены, распространены и направлены иноагентом.

Уголовное дело расследовалось следственным органом в отсутствие обвиняемого, находящегося в международном розыске. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

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