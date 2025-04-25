В Уфе ректор института пойдет под суд за взятки

Следствие считает, что руководитель института с июня 2020 года по июль 2023 года получал лично и через посредника взятки от семерых подчиненных сотрудников за общее покровительство и попустительство по службе, а также за включение в списки на получение премий.

Сумма взяток варьировалась от 15 тыс. рублей до 33 тыс. рублей с каждого, всего за это время ректор получил почти два млн рублей.

Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу. Посредник и взяткодатели наказания не понесут, так как сотрудничали со следствием.