В Центробанке рассказали, кто чаще всего попадается на уловки мошенников в Башкортостане

В Башкортостане в исследовании приняли участие 10,3 тыс. человек.

Оказалось, что женщин среди пострадавших от мошенников было немного больше, чем мужчин, – 56%. Чаще всего жертвами становились люди в возрасте от 25 до 44 лет, на втором месте 45-64-летние, на третьем – старше 65 лет.

Горожан среди обманутых было больше, чем сельчан, – 63%. В 71% случаев деньги теряли работающие граждане, еще 14% пришлось на долю учащихся. Больше всего уязвимы для атак мошенников люди со средним и общим образованием – их 78%.

В 45% случаев жители республики сталкивались с телефонным и СМС-мошенничеством. Реже аферисты связывались через мессенджеры и соцсети.

В основном крадут собственные, а не заемные деньги – 69% случаев. Сумма при этом чаще всего относительно небольшая – до 20 тыс. рублей, на ее долю пришлось 57% хищений. Больше миллиона рублей воруют в 5% случаев.

46% пострадавших обратились прежде всего в свой банк, 30% – в полицию. При этом 17% обманутых никуда не сообщили о произошедшем. Частично или полностью вернуть похищенные деньги посчастливилось 19% потерпевших.

Итого среднестатистический портрет жертвы: работающие горожанки 25-44 лет со средним образованием и средним доходом. Этот портрет в основном соответствует общероссийскому. Всего в стране в опросе приняли участие почти 430 тыс. респондентов.