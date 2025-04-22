В Башкортостане сотрудник авиазавода получил 2 года тюрьмы за взятки

Обвиняемый, будучи ведущим специалистом отдела снабжения АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие», на регулярной основе получал взятки от представителей различных организаций – поставщиков материально-технических ресурсов.

За это он принимал решения в их пользу – завод закупался у них. Таким образом мужчина получил более четырех млн рублей.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении преступлений, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также его оштрафовали на 136 887 рублей и запретили занимать должности, связанные с организацией обеспечения закупок, на пять лет. Сумму взятки у него конфискуют в доход государства.