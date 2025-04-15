В Башкортостане начальник отделения почты похитила более 5 млн рублей

Следствие считает, что в 2021-2023 годах женщина, являясь руководителем местного отделения почты, под видом открытия выгодных вкладов в кредитной организации получила от 12 граждан почти 3,5 млн рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, она присвоила более двух млн рублей, полученных от продажи товаров, принадлежащих АО «Почта России».

Обвиняемая вину признала, возместила более 1,6 млн рублей. Уголовное дело направлено в Абзелиловский районный суд для рассмотрения по существу.