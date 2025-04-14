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В Башкортостане мошенник представлялся сотрудником газовой службы

Нефтекамский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Смоленской области.

В ноябре 2023 года мужчина, представляясь сотрудником газовой службы, проникал в квартиры и обманывал доверчивых пенсионерок.

У него были поддельное удостоверение и спецодежда, он осматривал газовое оборудование и убеждал потерпевших в необходимости установки датчиков утечки газа.

Таким образом ему удалось выманить у двоих пожилых женщин 20 тыс. рублей. Еще одной 91-летней местной жительнице удалось сберечь свои деньги, отказавшись от сомнительной покупки.

Подсудимый признал вину и возместил причиненный ущерб. Суд счел его виновным по статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество, обвиняемый отделался штрафом в 30 тыс. рублей.

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