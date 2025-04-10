В Башкортостане появится новая выплата для семей с детьми

Об этом напомнил премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин.

Фактически этим законом для семей с двумя и более детьми НДФЛ снижается до 6%. Вам вернут разницу между уплаченным НДФЛ и ставкой в 6%.

Выплата полагается:

– семьям с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет (до 23 лет в случае обучения по очной форме);

– только работающим гражданам России при условии, что они являются налоговыми резидентами Российской Федерации и с их доходов уплачен НДФЛ в году, предшествующему году обращения за выплатой;

– доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства;

– не должно быть долгов по алиментам.

Заявление на выплату за 2025 год можно будет подать в территориальный орган Соцфонда РФ с первого июня по первое октября 2026 года.