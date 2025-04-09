В Башкортостане ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно пользоваться такси

В рамках проекта «Яндекс.Такси – Ветеранам» бесплатно воспользоваться такси могут:

– инвалиды;

– участники Великой Отечественной войны;

– награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»

– бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.

Каждый месяц им доступно по четыре поездки.

Чтобы заказать такси, необходимо заранее позвонить на «горячую линию» Республиканского центра социального обслуживания населения по номеру 8 800 775-00-14 (звонок бесплатный).

Звонки принимают в рабочие дни с 9.00 до 18.00.