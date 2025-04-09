В Башкортостане ветераны Великой Отечественной войны могут бесплатно пользоваться такси

В республике реализуется проект Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ и ООО «Яндекс».
В рамках проекта «Яндекс.Такси – Ветеранам» бесплатно воспользоваться такси могут:
– инвалиды;
– участники Великой Отечественной войны;
– награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
– бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей.
Каждый месяц им доступно по четыре поездки.
Чтобы заказать такси, необходимо заранее позвонить на «горячую линию» Республиканского центра социального обслуживания населения по номеру 8 800 775-00-14 (звонок бесплатный).
Звонки принимают в рабочие дни с 9.00 до 18.00.
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