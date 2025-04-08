Жители Башкортостана стали чаще просрочивать выплаты по кредитам

Выяснилось, что ответственнее всего к кредитам относятся в Севастополе, где доля просроченной задолженности населения перед банками на первое марта 2025 года – всего 1,75%.

Также хорошая статистика в Крыму (2,28%) и Санкт-Петербурге (2,79%).

Хуже всего ситуация в Ингушетии (20,88%), Чеченской Республике (9,42%) и Дагестане (8,95%).

Башкортостан в рейтинге регионов по доле просроченной задолженности населения расположился почти посередине – на 38 строчке. 4,14% от всех задолженностей перед банками в регионе просрочено, за год «просрочки» стало больше на 0,6%.

Такая ситуация наблюдается во многих регионах: медианное значение доли просроченной задолженности по кредитам населению в марте равнялось 4,28%, против 3,65% в исследовании 2024 года.

В среднем на каждого работающего жителя Башкортостана приходится 533 тыс. рублей долга.