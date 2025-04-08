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Прокуратура Уфы начала проверку в связи с пожаром, в котором погибли двое детей

Пожар произошел вчера, седьмого апреля, вечером. Загорелась комната на втором этаже пятиэтажного дома по улице 50-летия Октября.

Фото: прокуратура Уфы

Фото: прокуратура Уфы

Прибывшие на место происшествия пожарные МЧС России вынесли из горящей квартиры двоих детей 2017 и 2021 годов рождения и их бабушку 1948 года рождения.

Пострадавших пытались реанимировать, но безуспешно: все погибли. Причина пожара устанавливается. В администрации Советского района по факту случившегося провели заседание КЧС. Городским службам поручили усилить работу по профилактике пожаров, уделить особое внимание семьям с детьми.

Прокуратура Уфы проводит проверку в связи с пожаром, работу координирует прокурор Советского района Рустам Зубаиров. Возбуждено уголовное дело.

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